Desmoronamento de santuário no Iraque causa pelo menos quatro mortos

Segundo a mesma autoridade, as equipas de resgate conseguiram retirar dos escombros três crianças com vida, que estão hospitalizadas.

Desconhece-se o número exato de pessoas que estavam no templo, frequentemente visitado por membros da comunidade xiita, mas, de acordo com as equipas de socorro, pelo menos seis peregrinos ficaram presos nos escombros.

As equipas conseguiram comunicar com algumas pessoas e fizeram-lhes chegar oxigénio, água potável e comida.

De acordo com a agência estatal de notícias iraquiana INA, um aterro adjacente ao santuário desabou sobre o telhado do templo, devido à humidade, e caiu sobre vários fiéis.

Segundo o porta-voz da Defesa Civil iraquiana, Nawas Sabah Shaker, o deslizamento provocou o desabamento de cerca de 30% da superfície do templo.

No interior do santuário, situado a 25 quilómetros da cidade de Kerbala, encontra-se um poço considerado sagrado pelos xiitas, pois dele dizem que terá bebido o imã Ali, amigo e genro do profeta Maomé.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, o Presidente do Iraque, Barham Salih, pediu aos socorristas que "mobilizem todos os seus esforços" para salvar as pessoas presas nos escombros.