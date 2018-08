Partilhar o artigo Desnuclearização da Coreia do Norte depende de tratado de paz, diz jornal oficial Imprimir o artigo Desnuclearização da Coreia do Norte depende de tratado de paz, diz jornal oficial Enviar por email o artigo Desnuclearização da Coreia do Norte depende de tratado de paz, diz jornal oficial Aumentar a fonte do artigo Desnuclearização da Coreia do Norte depende de tratado de paz, diz jornal oficial Diminuir a fonte do artigo Desnuclearização da Coreia do Norte depende de tratado de paz, diz jornal oficial Ouvir o artigo Desnuclearização da Coreia do Norte depende de tratado de paz, diz jornal oficial

Tópicos:

Coreia CORRIGE PALAVRA ARMISTÍCIO, Donald Trump, PARÁGRAFO Seul,