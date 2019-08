Desperdício alimentar e exploração excessiva dos solos ajuda a aquecer o planeta, diz ONU

Reuters

Os cientistas especialistas do Painel Intergovernamental da ONU para as alterações climáticas concluem que, para além do desperdício alimentar, na origem de muitas emissões de gases com efeito estufa, está a exploração exagerada dos solos e o desaparecimento das florestas.



A agricultura e a alimentação, nomeadamente, o excesso do consumo de carne, estão a contribuir para o aquecimento do planeta.



Um cenário, que aos poucos vai fazendo com que o planeta atinja temperaturas recorde.