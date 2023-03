Desprotegidas e exploradas. A realidade das crianças migrantes que trabalham nos EUA

O número de crianças migrantes que chegam desacompanhadas aos EUA tem vindo a crescer há uma década. Só nos últimos anos, 250 mil crianças entraram sozinhas nos EUA segundo números divulgados pelo(NYT).Chegam da América Central, maioritariamente da Guatemala, de onde fogem da pobreza agravada pela pandemia. Muitas das crianças são enviadas para os Estados Unidos pelos pais, que esperam conseguir algum dinheiro através delas, já que sabem que eles próprios seriam impedidos de cruzar a fronteira ou rapidamente deportados.Uma vez nos EUA, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla inglesa) é responsável por garantir um cuidador para cada um dos menores emigrantes, que pode ser um familiar, um conhecido ou mesmo um completo desconhecido.Os menores veem-se, por isso, forçados a arranjar empregos e acabam em trabalhos onde são explorados e correm sérios riscos para a saúde, violando as leis de trabalho infantil.As crianças migrantes trabalham em fábricas de roupa, de comida ou de fabrico de peças de automóveis, mas a maioria acaba por ser enviada para os campos agrícolas, onde trabalham muitas vezes 10 ou 12 horas por dia em condições extenuantes.

Segundo a Humans Rights Watch, a agricultura é o setor onde morerm mais crianças trabalhadoras migrantes nos EUA. Milhares ficam feridas todos os anos.

“Temos de ajudar as nossas famílias”

Os responsáveis pela guarda das crianças migrantes são obrigados a matriculá-las na escola e, por isso, os menores são forçados a conciliar o trabalho com os estudos.Na Union High School, em Grand Rapids, um professor do nono ano, Rick Angstman, testemunhou ao NYT o cansaço que muitos dos seus alunos migrantes mostravam.

Com exceção do trabalho agrícola, a lei norte-americana dita que as crianças menores de 16 anos não devem trabalhar durante mais de três horas ou depois das 19h00 em dias de aulas.

Outras crianças são enganadas pelos seus tutores e descobrem que não foram matriculadas na escola.O jornal norte-americano conversou com mais de 100 crianças trabalhadoras migrantes, que descreveram trabalhos que as estavam a levar à exaustão., disse aoCarolina Yoc, de 15 anos, que foi para os EUA sozinha no ano passado para viver com um familiar que não conhecia.“Não é que queiramos trabalhar nestes empregos, mas temos de ajudar as nossas famílias”, disse Kevin Tomas, que trabalha com Carolina na Hearthside Food Solutions a empilhar caixas de cereais.

Apanhados numa armadilha

Mas, enquanto muitas destas crianças migrantes são enviadas para os EUA pelos seus pais, outras são persuadidas pelos seus tutores, que se aproveitam para lucrar à custa do seu trabalho.O Departamento de Saúde e Serviços Humanos é responsável por garantir que os responsáveis pela guarda das crianças os apoiam e protegem do tráfico e da exploração laboral. No entanto, segundo o NYT, à medida que o número de crianças migrantes nos EUA aumenta, os funcionários veem-se cada vez mais pressionados a entregar os menores aos seus tutores e, por isso, o processo de verificação dos responsáveis pela guarda de menores acaba por ser descurado.“Houve muitos casos de tutores que ficavam com a guarda de várias crianças e não foram apanhados.”, revelou Kelsey Keswani, antiga funcionária do HHS, ao NYT.Em resposta à investigação do jornal, o Departamento do Trabalho dos EUA comprometeu-se a intensificar a aplicação da lei do trabalho. No entanto, asalienta que, “sem mudanças nas leis e regulamentos dos EUA, a fiscalização adicional não é suficiente”.A organização defende, por isso, que o Congresso “deve aprovar urgentemente uma legislação para anular as lacunas na legislação do trabalho dos EUA, e o Departamento do Trabalho deve atualizar as regulamentações sobre trabalho perigoso na agricultura”.