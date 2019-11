Destituição de Trump. Delator sugere escrever aos republicanos

, controlado pelos representantes do Partido Democrata., a braços com um inquérito que pode levar à destituição do seu candidato a mais quatro anos na Casa Branca,, algo que qualificam como injusto, para eles e para o Presidente.Esta segunda-feira,

Cooperação

Mark Zaid, um dos advogados do denunciante, até agora identificado apenas como membro da comunidade dos serviços secretos dos EUA, diz que

Os republicanos têm "tentado expor a identidade do nosso cliente, o que pode pôr em risco a sua segurança, assim como a da sua família", escreveu Zaid na rede Twitter.







A sugestão, que reflete o desejo do delator em ver a queixa "tratada de forma imparcial", foi enviada sábado ao republicano sénior que integra o Comité para as Informações, Devin Nunes, revelou ainda Zaid.

Andrew Bajaj, outro dos defensores do informante, sublinhou a contínua vontade de cooperar que este tem demonstrado.Domingo, Donald Trump exigiu na rede Twitter que o delator se apresentasse publicamente, para testemunhar aquilo quereferindo-se ao seu antecessor, Barack Obama, eleito como o apoio dos democratas., defendeu.









A denúncia



O inquérito preliminar do Congresso à denúncia foi lançado a 24 de setembro pelos democratas, depois do informante ter revelado alegadas pressões em junho, por parte de Donald Trump, ao Presidente da Ucrânia.







Trump pediu para este investigar a conduta de Hunter Biden, filho de um dos seus principais rivais democratas às eleições presidenciais de 2020, Joe Biden, quando aquele integrava o Conselho de Administração de uma empresa ucraniana.



O Presidente dos EUA afirmou-se inocente e tem-se queixado de ser vítima de uma nova caça às bruxas, invocando mesmo um "golpe de Estado".

a alguns responsáveis próximos da Administração Trump, incluindo Alexander Vindman, membro do Conselho para a Segurança Nacional,A investigação entrou na semana passada na sua fase pública, a qual deverá ter início dentro de poucas semanas.