Destituição Trump. Defesa insiste que o Presidente não cometeu nenhum crime

Os advogados da Casa Branca despacham em três dias a defesa de Trump no julgamento de destituição e insistem que os artigos de destituição, abuso de poder e obstrução ao congresso são inconstitucionais.



Os democratas querem que a maioria republicana aprove a audição de novas testemunhas. Os senadores são os jurados neste julgamento e ainda podem alterar as regras durante a fase de debate, a partir de quinta-feira.



Esta quarta-feira os 100 Senadores dirigem perguntas por escrito à acusação e à defesa. Os 47 democratas precisam de convencer apenas quatro republicanos a votarem com eles, para através de maioria simples, aprovarem a convocação de testemunhas como John Bolton.