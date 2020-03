Desvendado enigma sobre diferenças nas esperanças de vida dos géneros

, escreverem os investigadores no artigo.A longa esperança de vida das fêmeas foi contestada pelos investigadores, que assumem que com os pássaros essa tendência é invertida. Ou seja, os machos sobrevivem mais tempo. Isto acontece na sequência em que existem duas cópias do mesmo cromossoma sexual e a segunda cópia desenvolve um efeito protetor.. Todas as espécies cujo género é influenciado por condições ambientais foram excluídas da investigação.. Esta descoberta vai ao encontro da teoria conhecia como “hipótese X desprotegida”.

Fatores propícios a diferentes longevidades



De acordo com os investigadores, existem alguns fatores que podem influenciar o tempo de vida de uma espécie. Entre estes estão as lutas a que muitos machos estão sujeitos, quando se trata de garantir o seu parceiro sexual., referiu Zoe Xirocostas, coautora da investigação.O estrogénio que protege os cromossomas de possíveis danos, um processo ligado ao envelhecimento, também é apontado como causa.A coautora do estudo acrescentou que outros fatores “como predação, comportamentos de risco, estabelecimento de territórios e acesso a nutrição de qualidade" podem, igualmente, exercer influência.