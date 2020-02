Desvendado um dos maiores casos de espionagem de sempre

A CIA e os serviços de espionagem alemães (BND) controlavam, em segredo, a agência Crypto AG, especializada em criptografia. A empresa suíça vendia os seus serviços a vários países como o Irão, a Argentina, a Índia e o Paquistão mas também a vários estados membros da ONU e da NATO.







Enquanto isso acontecia, os Estados Unidos e a Alemanha manipulavam os dispositivos da empresa para decifrar os códigos que os países usavam para enviar mensagens encriptadas, revelou o jornal The Washington Post. A parceria entre estas agências de espionagem e a empresa suíça foi um dos segredos mais bem guardados da Guerra Fria.

Origem da Crypto



A Crypto foi criada em plena II Guerra Mundial por Boris Haglein, empresário e inventor nascido na Rússia, que devido à repressão do regime fugiu para os Estados Unidos.





A empresa, na altura, conseguiu um contrato para construir máquinas que criassem mensagens encriptadas. Com os milhares que ganhou, Haglein acabou por desenvolver o negócio e dominar durante anos os serviços de criptografia por todo o mundo.

Com o apoio dos serviços secretos norte-americanos, Boris Haglein foi orientado por se estabelecer na Suíça. Com uma ordem muito clara. Os serviços de criptografia que fornecia só podiam ser contratados com países que a CIA autorizasse. A todos os outros a empresa de Haglein fornecia apenas sistemas desatualizados e com pouca eficácia.







Ao longo de vários anos, esta ligação entre a CIA e a Crypto foi apenas conhecida pela agência norte-americana, o próprio Boris e os serviços secretos alemães. Este secretismo permitiu à CIA controlar quase todas as áreas da empresa. Uma ligação que terminou apenas em 2018.



Os alemães já se tinham afastado da Crypto na década de 90, temendo que estavam demasiadamente expostos.

Atualmente, a Crypto existe através das sucursais Crypto International e o CyOne.



Casos Espiados





Vários casos foram descodificados pelo sistema da Crypton fornecendo informações valiosas aos norte-americanos e alemães. Por exemplo, em 1978, quando o Egito, Israel e os Estados Unidos se reuniam para assinar o acordo de Paz, a NSA já tinha tido acesso às comunicações do presidente egípcio Anwar el-Sadat com Cairo.







Outro caso decifrado foi o de Jimmy Carter, irmão do antigo presidente dos EUA, que estava a ser pago pelo líder da Líbia Muammar Kadhafi.



Informações relacionadas com a guerra do Reino Unido com a Argentina também foram transmitidas a Londres. Todas elas captadas por este sistema.

Um outro caso conhecido aconteceu em 1989, quando o uso pelo Vaticano de um dispositivo de criptografia foi decisivo para a captura do general Noriega, quando procurava refúgio no Panamá.