Desvio de Avião. Portugal condena ação das autoridades bielorrussas e exige libertação de jornalista

Com "perpexidade e indignação" é como Augusto Santos Silva reagiu à aterragem forçada do avião da Ryanair na Bielorrússia. Nas palavras do Ministro o que foi feito pelas autoridades bielorrussas é "muito perigoso" e "é absolutamente condenável". Portugal exige a libertação imediata do opositor ao regime bielorrusso. O Ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu que o Conselho Europeu vai discutir este assunto ainda esta noite.