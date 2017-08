Desvio de turbinas para a Crimeia vale sanções europeias à Rússia

Carlos Santos Neves - RTP 04 Ago, 2017, 18:38 / atualizado em 04 Ago, 2017, 18:47 | Mundo

Além de Andrei Tcherezov, o pacote de sanções abrange o diretor da sociedade russa que adquiriu as turbinas à Siemens e um chefe de serviço no Ministério russo da Energia. Os três nomes integram agora uma lista negra da União. Ficam impedidos de viajar em território comunitário e veem congelados eventuais fundos aí detidos.

A União Europeia recusa-se a reconhecer a “anexação” da Crimeia por parte da Rússia, na sequência de uma operação-relâmpago concretizada em março de 2014 e posteriormente referendada.



Na letra da decisão europeia, os três responsáveis e as três entidades empresariais em causa tiveram papéis de relevo no estabelecimento de “uma fonte de abastecimento de eletricidade independente para a Crimeia e Sebastopol, com vista a apoiar a sua separação da Ucrânia”. Manobra que “compromete a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia”.



Uma das empresas sancionadas é o grupo russo Interautomatika, no qual a Siemens detém participações minoritárias. A empresa alemã havia, de resto, sinalizado há duas semanas a intenção de alienar estas participações.



“Esta sociedade especializada nos sistemas de comando e de comunicação para centrais elétricas firmou contratos para projetos de construção de centrais elétricas e instalação de turbinas de gás”, assinala a União Europeia.



As outras duas entidades abrangidas pelas sanções são, em suma, a signatária do contrato de compra de quatro turbinas à multinacional alemã e a empresa gémea para a qual o equipamento foi transferido, tendo em vista abastecer a Crimeia.A UE mantém vedadas às empresas europeias relações comerciais com a Crimeia, ou qualquer forma de investimento naquele território.



“As turbinas foram vendidas pela Siemens para a sua utilização no território da Federação Russa. A posterior transferência das turbinas para a Crimeia infringe as disposições da venda”, insiste-se no texto que enquadra as novas sanções.



A própria Siemens interpôs já processos judiciais na Rússia, exigindo o regresso das turbinas ao ponto de abastecimento original. E propôs-se mesmo readquiri-las.

“Hostis”

As sanções da União Europeia abarcam atualmente 153 pessoas e quatro dezenas de entidades. Deverão manter-se em vigor até junho do próximo ano.



Moscovo já reagiu à decisão europeia, classificando as novas sanções como “hostis e infundadas”.



“A decisão de Bruxelas de incluir na lista de sanções da UE vários responsáveis políticos e empresas russas, em jeito de medida de retaliação à dita entrega ilegítima de turbinas de gás do grupo Siemens à Crimeia é profundamente lamentável”, redarguiu em comunicado o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros.



