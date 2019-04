Detenção de Assange constitui aviso sobre o futuro da liberdade de informação

Paulo Alexandre Amaral - RTP11 Abr, 2019, 18:03 / atualizado em 11 Abr, 2019, 18:06 | Mundo

Há quase uma década que o australiano Julian Assange - fundador da plataforma Wikileaks e o mais famoso whistleblower depois do original Garganta Funda que deu origem ao Watergate - se tornou no maior divulgador de informação secreta escondida pelos Estados ao cidadão comum.







Sendo desde muito jovem mais do que um curioso da informática e do mundo as redes, Julian Assange fundou em 2006 a plataforma Wikileaks com uma única divisa em mente: a partilha com o cidadão comum da arma mais poderosa do mundo – a informação. Em particular a informação secreta que os Estados mantêm para si sob o argumento de que se trata de informação sensível, mas que muitas das vezes é apenas uma designação oficial para esconder actividades subversivas praticadas ao nível das próprias instituições que devem proteger os cidadãos desse tipo de acção.





Em 2010 o nome de Assange e da Wikileaks ganhou fama com a publicação de um vídeo mostrando soldados norte-americanos a dispararem contra civis no Iraque, uma gravação de 2007. Foi em Abril e, escassos meses depois, em Julho, a plataforma de informação livre divulgaria mais de 90 mil documentos confidenciais relacionados com ações militares dos Estados Unidos no Afeganistão. Em Outubro saltam para o domínio público 400 mil documentos secretos sobre a guerra no Iraque.





A gota de água estava para verter em Novembro desse ano de 2010, quando, graças à colaboração com a militar norte-americana Chelsea Manning (então Bradley Manning, antes da operação de mudança de sexo), Assange liberta cerca de 250 mil telegramas diplomáticos dos Estados Unidos, expondo operações de legalidade duvidosade conformidade duvidosa por parte de agentes e diplomatas norte-americanos por todo o mundo. Washington nunca mais perdoaria a afronta e iniciou manobras para obter a deportação do australiano para território dos Estados Unidos.





Numa clara mensagem aos paladinos da liberdade de informação que começavam a engrossar na retaguarda a coluna das plataformas constituídas por hackers atentos à actividade institucional, a Justiça norte-americana começou por deter Chelsea Manning, condenando-a a 35 anos de prisão por ter acedido e passado informação sensível a Assange. O Presidente Barack Obama comutaria a sua pena já na recta final do mandato, o que conduziu à sua libertação.





Entretanto, a rede estava montada a nível global para caçar Julian Assange: o pretexto inicial foi um caso de violação na Suécia, mal explicado desde início, e cuja acusação acabaria por cair ou nem mesmo terá chegado a existir. Com o argumento de que pretendiam interrogar Assange sobre este episódio, as autoridades suecas pediram a Londres a extradição do activista para aquele país.





A história dos últimos sete anos é contada entre apelos e recursos para evitar essa extradição, o pedido de asilo na embaixada do Equador e a atribuição de cidadania equatoriana ao australiano que tinha nesses meses perdido a cidadania sueca fruto de um processo que não tivera qualquer condenação ou sequer a mais elementar tramitação. É um processo que envergonha as instâncias judiciais de países considerados democráticos e promete envolver os britânicos em mais um processo nebuloso num momento em que a sua credibilidade perante a comunidade internacional se esboroa a cada dia que são adiadas as formalidades finais do Brexit.





Uma primeira crítica à actuação das autoridades equatorianas, que convidaram as forças inglesas a entrarem na sua embaixada de Londres para deterem Julian Assange, partiu do ex-presidente do país Rafael Correa, que acusou o actual presidente, Lenín Moreno, de “colocar a vida de Assange em perigo” e de ter “humilhado o Equador”.





Exilado na Bélgica desde 2017, Correa classificou Moreno de “maior traidor da história latino-americana”.





O processo que levou à expulsão do fundador da Wikileaks da embaixada equatoriana é apenas o término legal de uma batalha que leva anos. Nos últimos meses, porém, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha encontraram em Lenín Moreno um aliado prestável. A equipa de Julian Assange acusa a embaixada equatoriana de ter iniciado um processo de desgaste sobre o exilado político a quem inicialmente concedeu protecção: falta de cuidados médicos, vigilância electrónica e controle dos contactos mantidos entre Assange e as suas visitas foram alguns dos detalhes que desde há muito suscitavam a ideia de um desenlace negativo para o fundador da Wikileaks.

“O maior traidor da história equatoriana e latino-americana, Lenín Moreno, permitiu que a polícia britânica entrasse na nossa embaixada em Londres para prender Assange. Moreno é um corrupto, e o que ele fez é um crime que a humanidade jamais esquecerá”, declarou Rafael Correa.Lenín Moreno defende-se com a ideia de que “o Equador decidiu de maneira soberana retirar o asilo diplomático a Julian Assange por este ter violado em várias ocasiões as convenções internacionais e o protocolo de coabitação” nas instalações diplomáticas.