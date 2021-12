Detenção de jornalistas e buscas policiais obrigam o Stand News em Hong Kong a fechar portas

Vários jornalistas acabaram detidos.O jornal online Stand News é considerado uma fonte de informação pró-democracia.

Em causa está a polémica lei de segurança nacional, na antiga colónia britânica.





De acordo com a emissora pública RTHK, o atual diretor do Stand News, Patrick Lam, e o antigo diretor, Chung Pui-kuen, foram detidos, bem como os antigos membros da direção Denise Ho, cantora e ativista pró-democracia, Margaret Ng, advogada e ex-membro do Conselho Legislativo local, Christine Fang e Chow Tat-chi.





O superintendente do Departamento de Segurança Nacional da Polícia, Steve Li, citado pelo portal online Hong Kong Free Press, afirmou que ativos num total de 61 milhões de dólares de Hong Kong (quase sete milhões de euros) foram congelados pelas autoridades.