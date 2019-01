Detenção de Stone apertou mais o cerco a Trump

A investigação prova que Roger Stone mentiu sob juramento ao FBI e à comissão de inquérito do Congresso, tentou obstruir o curso da justiça e manipulou testemunhas pedindo-lhes para prestarem falsas declarações.



Robert Stone trabalha há anos para Donald Trump, foi um dos mais importantes estrategas da campanha presidencial. A Casa Branca reagiu dizendo que o presidiente não tem relação com o caso.



Com esta detenção a investigação do procurador especial aproxima-se cada vez mais de Donald Trump.



Stone é o oitavo membro do círculo próximo do presidente a ser acusado.