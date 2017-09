Detenção de suspeito de atentado em Londres é "muito significativa"

Amber Rudd diz que foi "uma sorte" o ataque não ter tomado proporções mais graves.



A polícia britânica fez ainda buscas numa residência em Surrey, nos subúrbios de Londres.



As autoridades retiraram, por precaução, os residentes na área de Cavendish Road.



A operação está relacionada com a explosão registada ontem no metro de Londres, na estação de Parsons Green.



Desde ontem, o alerta no Reino Unido subiu para crítico, o que representa uma ameaça de ataque iminente.



Hoje, foi detido um jovem de 18 anos suspeito de estar ligado ao atentado.



A Ministra do Interior qualifica de muito significativa essa detenção e considera que a polícia está a fazer "grandes progressos".