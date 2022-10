Detenção de três funcionários do Governo guineense mostra "imparcialidade"

Em entrevista à Lusa em Washington, à margem dos encontros anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI), Ilídio Té deu mais detalhes sobre a detenção, indicando que os suspeitos são "dois homens e uma mulher" e que a denúncia partiu de um ministro.

"Falando do Ministério das Finanças, e da Direção-Geral das Contribuições e Impostos (DGCI), é um dos pulmões da economia do país em termos da arrecadação de receita. Portanto, o nosso foco está centralizado na Direção-Geral das Alfândegas e na Direção-Geral de Impostos. Comportamentos deste tipo, atos deste tipo, não vamos tolerar", frisou.

"Tivemos conhecimento de algumas práticas e foi o próprio ministro que fez a denúncia e o Ministério Público e a PJ [Polícia Judiciária] fizeram o seu trabalho. Estão detidas três pessoas, cujos nomes não foram mencionados, mas acho que deve sair o segredo da justiça. Mas posso avançar que são dois homens e uma mulher. Portanto, isto é para mostrar o nosso empenho em lutar contra qualquer que seja o ato que lesa o Tesouro Público", acrescentou o governante.

Três funcionários da Direção-Geral de Impostos do Ministério das Finanças da Guiné-Bissau foram detidos por suspeita de desvio de dinheiro, disse indicou esta semana uma fonte judicial.

Segundo a fonte, os três funcionários são suspeitos do desvio de três mil milhões de francos cfa (cerca de 4,5 milhões de euros).

"Recebiam os impostos dos contribuintes, registavam os pagamentos e depois apagavam os referidos registos do sistema", explicou a fonte judicial.

"A fraude foi descoberta através dos recibos de pagamentos dos contribuintes", acrescentou.

Os funcionários foram detidos no âmbito de uma operação do gabinete contra a corrupção e delitos económicos do Ministério Público, no quadro do plano estratégico de luta contra a corrupção, denominado "Olho do Cidadão".

"A DGCI está a ser um exemplo neste momento e certamente que isso se estenderá para todas as direções que contribuem para a melhoria da receita do nosso Tesouro Público. Atos deste género não vamos tolerar, nem vamos aceitar", reforçou Ilídio Té, que participou esta semana nos encontros anuais do Fundo Monetário Internacional, em Washington.