Detenções alternadas colocam China e Canadá em confronto

O governo canadiano confirmou a detenção mas diz que não vê para já qualquer ligação com a detenção de Meng Wanzou, em Vancouver.



O departamento de estado norte-americano já veio mostrar preocupação com a detenção do indivíduo canadiano na China e pediu a Pequim para acabar com as detenções arbitrárias.



A diretora da Huawei está a ser ouvida no Canadá, como conta João Ricardo Vasconcelos correspondente da Antena1/RTP nos Estados Unidos, a pedido de Washington.