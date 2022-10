Detetada fuga no oleoduto Druzhba. Polónia diz que aparenta tratar-se de um acidente

A descoberta desta fuga no oleoduto,vários países europeus, ocorre num contexto de crise energética na sequência da guerra na Ucrânia.





Em episódios recentes de fugas de gás no Nord Stream 1 e 2, os europeus apontaram o dedo às autoridades russas. Desta vez, as causas são ainda incertas, mas a Polónia acredita que a rutura tenha sido acidental.







“Aqui podemos falar de danos acidentais”, indicou um responsável polaco pela infraestrutura energética, Mateusz Berger, em declarações à agência Reuters. Acrescentou ainda que não há motivos para acreditar que a fuga tenha sido provocada por um ato de sabotagem.



De acordo com a operadora polaca PERN, a fuga foi detetada numa secção do oleoduto a cerca de 70 quilómetros da cidade de Plock.

Por sua vez, a operadora PERN indicou que ainda não é possível tirar conclusões. "As causas do incidente não são conhecidas neste momento - o bombeamento na linha danificada foi imediatamente interrompido. A linha 2 da tubulação está a operar normalmente", lê-se no comunicado.



No final de setembro, várias explosões submarinas de elevada potência danificaram os gasodutos Nord Stream 1 e 2, no Mar Báltico. Na altura, houve troca de acusações entre a Rússia e o Ocidente de alegada sabotagem nos gasodutos construídos pela Rússia. . Na altura, houve troca de acusações entre a Rússia e o Ocidente de alegada sabotagem nos gasodutos construídos pela Rússia.





Perante a guerra e as tensões atuais, incluindo os alegados atos de sabotagem e a imposição de sanções, nomeadamente sobre os produtos petrolíferos da Rússia, as empresas de energia europeias têm procurado reforçar a segurança nas principais infraestruturas energéticas.

Legado soviético

O oleoduto de Druzhba (que significa “amizade” em russo) é um dos maiores do mundo e fornece petróleo russo a grande parte da Europa central. Com uma extensão total de cerca de 5.500 quilómetros, o início oficial da infraestrutura fica em Almetyevsk, na Rússia, onde convergem os oleodutos russos que transportam petróleo vindo da Sibéria, dos Montes Urais e do Mar Cáspio.





Construído pela União Soviética nos anos 60 do século XX, a infraestrutura tinha o objetivo inicial de abastecer os países aliados do bloco socialista. Tem sido nas últimas décadas uma infraestrutura energética decisiva para vários países, incluindo a Alemanha, Polónia, Bielorrússia, Hungria, Eslováquia, Chéquia e Áustria.





A título de exemplo, a refinaria alemã PCK de Schwedt, responsável pelo abastecimento de 90 por cento de combustível da cidade de Berlim, é uma das infraestruturas alemãs mais dependentes deste oleoduto, assinala a Reuters.





Desde o início na guerra da Ucrânia, o Governo alemão tem procurado assegurar as exportações de petróleo para o país vindo do Cazaquistão. No entanto, mesmo este petróleo teria de ser enviado através do oleoduto de Druzhba.