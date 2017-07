Detetado tumor cerebral em senador republicano norte-americano John McCain

Lusa 20 Jul, 2017, 07:32 | Mundo

O senador, de 80 anos, foi submetido na passada sexta-feira, em Phoenix (Arizona), a uma operação na qual lhe foi extraído um coágulo de sangue acima do seu olho esquerdo, associado ao tumor.



"A análise aos tecidos mostrou que o coágulo estava associado a um tumor cerebral, conhecido como glioblastoma", de acordo com o gabinete do político.



"O senador e a família estão a analisar as opções futuras de tratamento com a equipa médica da Clínica Mayo. Estas opções podem incluir uma combinação de quimioterapia e radiação", acrescentou o gabinete de John McCain, em comunicado.



McCain combateu na guerra do Vietname, durante a qual foi prisioneiro durante mais de cinco anos, desde 1987 é senador pelo Arizona e em 2008 perdeu as eleições para a Casa Branca para Barack Obama.