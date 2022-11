Detida mulher acusada de ligações a canal televisivo com sede em Londres

Os serviços de informações da província de Fars (sul) definiram Afkari como "um dos principais agentes" do canal de televisão Iran International, considerado por Teerão uma "organização terrorista", e que terá sido detida quanto tentava sair do país, informou a agência noticiosa oficial IRNA.

Elham Afkari é irmã do campeão de luta livre iraniano Navid Afkari, detido em agosto de 2018 juntamente com dois outros irmãos, durante os protestos generalizados contra a situação económica do país, sendo condenado à morte e enforcado em setembro de 2020.

Os dois irmãos de Afkari cumprem penas de 54 e 27 anos de prisão, respetivamente.

Segundo Teerão, a jovem Elham Afkari "foi uma das principais líderes na organização dos distúrbios" durante as recentes manifestações e estava a sair do país com o apoio do Governo dos Estados Unidos.

O Irão acusou países ocidentais de envolvimento nos protestos e sancionou diversos `media`, incluindo a Iran International.

A cadeia televisiva tem negado qualquer vínculo de Elham Afkari a este canal, e sublinhou que "nunca trabalhou ou colaborou" com a televisão.

Os protestos iniciaram-se em 16 de setembro em diversas cidades do país após a morte sob custódia policial da jovem curda Mahsa Amini, 22 anos, detida três dias antes pela polícia dos costumes por uso incorreto do véu islâmico.

Os protestos foram reprimidos duramente pelas autoridades, com pelo menos 277 mortos e milhares de detidos, segundo a Iran Human Rights, uma organização não-governamental (OGN) com sede em Oslo.