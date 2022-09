Detida na Coreia do Sul suspeita de matar filhos, corpos encontrados em malas

A mulher, supostamente a mãe das duas crianças mortas, foi detida por homicídio na Coreia do Sul a pedido da Nova Zelândia, e vai enfrentar um processo de extradição, adiantaram as autoridades de ambos os países.

"A suspeita é acusada pela polícia da Nova Zelândia de assassinar dois dos seus filhos, na altura com sete e dez anos, em 2018, na área de Auckland", pode ler-se no comunicado da polícia sul-coreana.

Na mesma nota acrescenta-se que a mulher "chegou à Coreia do Sul depois do crime, onde se tem mantido escondida desde então".

A agência de notícias Yonhap avançou que se trata de uma cidadã neozelandesa nascida na Coreia do Sul.

A descoberta dos corpos aconteceu no mês passado. As malas faziam parte de um reboque carregado com artigos comprados por uma família num leilão de bens abandonados em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia.