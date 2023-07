Detidas 110 pessoas em El Salvador por branqueamento de capitais

"Foi comprovada a existência de uma organização criminosa formada por estrangeiros, maioritariamente de nacionalidade colombiana", anunciou o procurador-geral Rodolfo Delgado, em conferência de imprensa, acrescentando que a investigação foi conduzida "nos últimos dias".

Na operação, foram detidos 105 colombianos, um argentino, um guatemalteco e três salvadorenhos.

Alguns eram ex-militares ou ex-polícias, que entraram em El Salvador "como turistas", e ofereciam empréstimos a clientes, sem estarem registados na entidade reguladora do sistema financeiro, disse.

O dinheiro emprestado entrava em El Salvador sob a forma de "remessas ou transações bancárias" provenientes do estrangeiro, explicou Delgado.

A rede oferecia empréstimos com taxas de juro de 20% e os clientes que não pagavam eram ameaçados ou a identidade era usurpada pelos criminosos para acederem a contas ou a cartões bancários e enviarem dinheiro para o estrangeiro, disseram as autoridades.

"Quando as vítimas não conseguem pagar, os cobradores de dívidas ameaçam-nas e depois fingem dar ajuda, dizendo-lhes que a dívida será anulada se abrirem contas bancárias e fornecerem todos os códigos de acesso", de acordo com um comunicado conjunto da polícia e do Ministério Público.

Desde 2021, a rede enviou "mais de 20 milhões de dólares" [17,8 milhões de euros] para a Colômbia, disse Delgado, acrescentando ter recebido mais de três mil denúncias de fraudes informáticas "perpetradas por colombianos".

De acordo com o ministro da Justiça e Segurança salvadorenho, Gustavo Villatoro, os 110 detidos faziam parte da estrutura "Gota a Gota", surgida dos cartéis colombianos em 1998 e que poderá estar a operar em vários países.