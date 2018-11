Detidas 14 pessoas no Quénia pelo sequestro de jovem italiana

Lusa22 Nov, 2018, 16:24 / atualizado em 22 Nov, 2018, 16:25 | Mundo

As detenções aconteceram na noite de quarta-feira, durante uma operação de várias forças de segurança na área de Galana-Kulalu e Chakama, onde a estudante italiana Silvia Costanza Romano, de 23 anos, foi sequestrada num ataque que provocou cinco feridos.

Fontes policiais na cidade de Malindi, a cerca de 80 quilómetros do local do incidente, confirmaram ao jornal local Daily Nation o número de detidos, que foram levados para as várias esquadras da polícia, para interrogatório.

O comissário da polícia da região costeira Noah Mwivanda corroborou as detenções de hoje, sem fornecer dados, e referiu que as forças de segurança estenderam os esforços de resgate para outros municípios vizinhos do rio Tana e Taita-Taveta.

"Acreditamos que o ataque foi perpetrado por seis pessoas de origem somali, que fugiram a pé", disse Fredrick Ochieng, chefe da polícia do condado de Kilifi, à agência noticiosa Efe.

A polícia está a investigar se os atacantes pertencerem ao grupo `jihadista` Al-Shabab, que opera na Somália, mas que muitas vezes faz incursões no vizinho Quénia, para realizar ataques.

A maioria dos ataques do Al-Shabab, nos últimos anos, aconteceram na fronteira entre os dois países, em retaliação pela presença na Somália do exército queniano, desde outubro de 2011, para combater os `jihadistas`.

Um grupo de homens armados raptou na terça-feira uma jovem italiana na costa do Quénia, num ataque que provocou ainda, pelo menos, cinco feridos.

De acordo com o chefe de polícia Joseph Boinnet, o ataque foi realizado por um grupo de homens armados que começou "a disparar indiscriminadamente" por volta das 20:00 (17:00 em Lisboa) no centro comercial de Chakama, no condado de Kilifi, na costa do Quénia.

O responsável afirmou que a mulher já foi identificada como sendo uma voluntária no país. O motivo do ataque e a identidade dos atacantes não são conhecidos, acrescentou.

Militantes do movimento Al-Shabab, baseados na Somália, foram responsabilizados no passado por vários raptos de estrangeiros ao longo da costa do Quénia, no leste do país.

Um dos estrangeiros, uma mulher francesa raptada em outubro de 2011, morreu durante o cativeiro na Somália.