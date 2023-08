Detidas 67 pessoas na Nigéria quando assistiam a casamento homossexual

O código penal nigeriano classifica a homossexualidade como um crime, com penas de prisão que vão dos 14 anos à prisão perpétua.

O porta-voz da polícia, Bright Edafe, explicou que as pessoas serão processadas ao abrigo das leis relacionadas com a comunidade LGBT, depois de terem sido inicialmente detidas cerca de 100 pessoas num hotel da cidade de Uvwie, no estado do Delta.

"Prendemos uma centena, mas após investigação, o número de suspeitos foi reduzido para 67. Serão processados em tribunal de acordo com as leis do país", afirmou Edafe, citado pelo jornal nigeriano Vanguard.