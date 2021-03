Detidas mais de 300 pessoas após ataque ao Capitólio

As autoridades norte-americanas já detiveram mais de trezentas pessoas e identificaram centenas, por envolvimento no ataque ao Capitólio, em Janeiro passado. O Diretor do FBI esteve no Comité Judiciário do Senado, onde disse que o ataque levado a cabo foi terrorismo doméstico e será investigado até às últimas consequências.