Detido em França líder histórico da ETA

Lusa16 Mai, 2019, 08:06 | Mundo

Josu Ternera, como é conhecido, estava fugido desde novembro de 2002, apesar de organização separatista basca ETA ter anunciado oficialmente há um ano a sua dissolução total e o fim da sua atividade política, depois de dezenas de anos de atentados em que fez mais de 800 vítimas mortais.

A organização foi fundada em 1959, durante a ditadura de Francisco Franco, e fez uma série de atentados em Espanha e em França em nome da independência do País Basco espanhol e francês, assim como da região espanhola de Navarra.

A ETA já tinha renunciado à violência em 2011 e entregado em 2017 aquilo que assegurou serem as suas últimas armas.

A dissolução da ETA significou o fim do último dos grandes grupos terroristas europeus que, muito antes do jihadismo islâmico, lançaram ataques em todo o continente, principalmente nos anos setenta e oitenta do século passado.