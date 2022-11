Detido em Joanesburgo suspeito de liderar organização criminosa israelita

"Uma operação multidisciplinar liderada pela Interpol na África do Sul, a unidade de crime organizado, detetives, inteligência criminal e a Special Task Force (STF) deteve o líder de um gangue israelita de 46 anos ligado a uma organização criminosa em Israel chamada `Organização Abergil`", referiu a Polícia Sul-Africana (SAPS), num comunicado a que a Lusa teve acesso.

A polícia sul-africana adiantou que o fugitivo, descrito como o "líder de gangue mais procurado em Israel", e cuja identidade não foi divulgada, foi preso numa residência em Bryanston, um dos subúrbios mais ricos da capital económica sul-africana, juntamente com outras sete pessoas.

Na operação policial, realizada durante as primeiras horas da manhã, os agentes de segurança confiscaram igualmente 12 armas de fogo, incluindo cinco armas automáticas e sete pistolas, 40.000 dólares norte-americanos (38,5 mil euros) em dinheiro, tendo sido também apreendidas três motos que a polícia suspeita terem sido furtadas, indicou.

A SAPS frisou que o suspeito "é procurado em Israel por conspiração para cometer homicídio e tentativa de homicídio".

"De acordo com as autoridades israelitas, o suspeito faz parte de um gangue notório envolvido no tráfico de droga, extorsão e outras atividades criminosas. Em 2003 e 2004, este suspeito teria colocado uma bomba debaixo do carro de um homem em Israel em dois incidentes separados. Em resultado da primeira explosão, cinco pessoas ficaram gravemente feridas, mas todos sobreviveram", explicou.

"No segundo incidente (...) três pessoas também ficaram gravemente feridas", concluiu a polícia sul-africana.