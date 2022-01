Detido por traição ex-responsável de segurança nacional do Cazaquistão

O Comité de Segurança Nacional (KNB) disse hoje que o seu antigo diretor, Karim Massimov, foi detido na quinta-feira depois de ter sido lançada uma investigação sobre alta traição.

"A 06 de janeiro deste ano, o Comité de Segurança Nacional lançou uma investigação preliminar por alta traição", lê-se na declaração.

"No mesmo dia, o antigo chefe do KNB, Massimov, que é suspeito de ter cometido este crime, foi detido e colocado num centro de prisão preventiva juntamente com outras pessoas", acrescenta-se.

O Cazaquistão, o maior país da Ásia Central, está a recuperar de um protesto que eclodiu nas províncias no domingo antes de se espalhar para outras cidades e especialmente para Almaty, a capital económica, onde as manifestações se transformaram em tumultos caóticos e mortíferos.

O chefe de Estado, Kassym-Jomart Tokayev, autorizou as forças de segurança na sexta-feira a "disparar para matar" a fim de pôr termo a qualquer rebelião e, apoiado pela Rússia, excluiu a negociação com os manifestantes.

Um contingente de tropas da Rússia e outros aliados de Moscovo chegou ao Cazaquistão na quinta-feira para apoiar o governo, protegendo edifícios estratégicos e apoiando a aplicação da lei.