Detido segundo suspeito em Roterdão após alerta terrorista

Jorge Almeida - RTP 24 Ago, 2017, 10:00 | Mundo

Trata-se de um jovem de 22 anos que foi detido ao início da manhã desta quinta-feira na província de Brabant, segundo uma televisão local.



Na quarta-feira a polícia holandesa deteve um cidadão espanhol que circulava numa carrinha alugada em Espanha e que estava cheia de botijas de gás de uso doméstico.



O suspeito apresentava sinais de embriaguez e conduzia junto ao local do concerto da banda norte-americana Allah-Las.







Segundo o jornal espanhol El Mundo, que cita fontes de contraterrorismo, este incidente não tem ligação com os atentados da semana passada em Barcelona e Cambrils, apesar de as autoridades holandesas terem recebido um alerta da Guarda Civil.



O presidente da câmara de Roterdão, Ahmed Aboutaleb, explicou que as autoridades estavam a realizar uma investigação sobre uma possível ameaça terrorista no local do concerto quando a carrinha chamou a atenção dos agentes.



O concerto da banda de rock da Califórnia foi suspenso e o nível de alerta terrorista permaneceu inalterado: quatro numa escala de cinco.