Detido sírio na Alemanha por suspeita de pertencer ao grupo Estado Islâmico

O mandado de busca e detenção contra o suspeito, identificado como Emad A., foi emitido por um juiz de instrução do Supremo Tribunal.

Na detenção participaram forças especiais da polícia, as quais efetuadas buscas no domicílio do suspeito, onde foi apreendido material alegadamente incriminatório.

A Procuradoria acusa o suspeito de se ter integrado num comando do EI no país de origem, em 2013, e de ter participado em várias operações do movimento na Síria.

O suspeito deve ser ainda hoje presente ao juiz de instrução.