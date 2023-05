Detido suspeito de matar quatro pessoas e ferir outras quatro em Atlanta

O departamento de polícia local confirmou a detenção nas redes sociais. A detenção aconteceu horas depois do incidente, que ocorreu num edifício de escritórios de uma empresa médica.

Segundo o diário The Washington Post, o suspeito de 24 anos disparou contra cinco pessoas, matando uma mulher de 39 anos.

O homem tinha-se deslocado ao edifício para uma consulta médica com a mãe, que mais tarde colaborou com as autoridades.

Após os disparos, roubou um veículo e fugiu do local. A polícia chegou a oferecer uma recompensa de dez mil dólares (9.024 euros) por informações que levassem à sua detenção.