Detido suspeito de "tentativa de assassínio" de ex-dirigente espanhol de direita

"O juiz decidiu a colocação em detenção provisória por delito de tentativa de assassínio terrorista do detido em Lanjaron", no sul de Espanha, anunciou o tribunal da Audiência Nacional, em comunicado.

A sua companheira, detida com ele na segunda-feira em Lanjaron, foi colocada em liberdade condicional, tal como um terceiro suspeito, detido na segunda-feira em Málaga.

Estes três suspeitos não são "os autores diretos" dos factos, indicou a polícia, em comunicado.

O principal suspeito acusado de ter disparado sobre o político continua a ser procurado pela polícia, que o identificou como "um francês de origem tunisina, com vários antecedentes em França, o seu país de residência".

Os três detidos, uma britânica e dois espanhóis, são suspeitos de fornecimento de ajuda logística, avançou a polícia, que salientou não afastar qualquer pista de investigação.

Alejo Vidal-Quadras, antigo dirigente do principal partido da direita espanhola na Catalunha, e depois do partido de extrema-direita Vox, "foi alvejado na cabeça", em 09 de novembro, em uma rua de Madrid, tinha então indicado uma fonte policial à AFP.

Ele foi transferido consciente para o hospital Gregorio Maronon, que indicou sexta-feira, em comunicado, que poderia sair do hospital.

Alejo Vidal-Quadras acusa, segundo os seus próximos, o regime iraniano de estar por trás desta tentativa de assassínio.

Depois de presidir ao Partido Popular na Catalunha nos anos 1990, Alejo Vidal-Quadras foi deputado europeu e depois fundador do partido de extrema-direita Vox, do qual saiu pouco depois.

Este ataque suscitou expressões de solidariedade do primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e do vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini.