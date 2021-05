Detidos cinco dirigentes do sindicato das Contribuições e Impostos da Guiné-Bissau

Almamo Djassi afirmou que o ministro das Finanças os acusou de terem retirado dos serviços um `switch`, aparelho que conecta vários computadores na mesma rede.

Os funcionários das Contribuições e Impostos iniciaram no passado dia 03 uma greve geral de 12 dias para exigir do Ministério das Finanças, entre outros, a equiparação salarial com os técnicos das Alfândegas e o pagamento de nove meses de salários em atraso a alguns colaboradores.

Almamo Djassi indicou que foram surpreendidos por polícias, quando se encontravam numa reunião de negociação com vista ao levantamento da greve, que os conduziram para as celas da 2.ª Esquadra em Bissau, "sem qualquer mandado".

"Primeiro começaram por dizer que levámos o `servidor`, depois já era por causa do `switch`. Ficámos nas celas desde as quatro horas da tarde até à meia-noite, quando fomos postos em liberdade", declarou à Lusa Almamo Djassi.

O sindicalista disse que a sua detenção "é uma represália devido à greve" e responsabiliza o ministro das Finanças, João Fadiá, pedindo que este seja demitido do cargo.

Numa conferência de imprensa conjunta com os dirigentes sindicais que estiveram detidos, o secretário-geral da UNTG (União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, central sindical), Júlio Mendonça, também exigiu a "demissão imediata de Fadiá" por "estar a prejudicar o próprio Governo e os interesses da Guiné-Bissau".

"O ministro das Finanças age como se o Ministério das Finanças fosse dele", observou Júlio Mendonça.

O dirigente da maior central sindical da Guiné-Bissau prometeu apresentar "mais uma queixa-crime contra Fadiá", por alegada "arbitrariedade e ilegalidade" contra os trabalhadores da Função Pública e avisou que se aquele não sair do Governo "as greves não vão acabar" no país.