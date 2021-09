Detidos dois guineenses em São Tomé com mais de 5 quilos de cocaína no organismo

A Polícia Judiciária são-tomense deteve, no domingo, dois cidadãos da Guiné-Bissau, provenientes do Brasil, com mais de 279 cápsulas de cocaína no organismo, e um são-tomense suspeito de ser o responsável da droga, foi hoje anunciado.