Detidos dois suspeitos de matar tartaruga protegida em Cabo Verde para vender carne

Segundo nota desta força de segurança, os dois homens foram detidos no sábado, na localidade de Palmeira, na sequência de uma denúncia anónima, efetuada através do número de emergência.

O Comando Regional do Sal da Polícia Nacional deslocou-se ao local, onde encontraram uma tartaruga abatida e os suspeitos do crime a transportar as carnes do animal em baldes, os quais foram detidos.

Além das carnes da tartaruga, as autoridades apreenderam uma arma branca utilizada no abate.

Os dois suspeitos foram presentes às instâncias judiciais na segunda-feira, tendo um deles ficado em prisão preventiva, enquanto o outro saiu com Termo de Identidade e Residência (TIR).