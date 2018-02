Detidos em França três suspeitos dos atentados na Catalunha

RTP20 Fev, 2018, 16:18 | Mundo

Os três detidos teriam ligações a Driss Oukabir, suposto membro da célula terrorista que cometeu, em agosto de 2017, o duplo atentado em Barcelona e em Cambrils, na Catalunha, que provocaram 16 mortos.



As três pessoas foram detidas nos departamentos de Gard e Tarn (suedeste) numa operação conjunta entre a polícia francesa, a Guardia Civil e os Mossos d’Esquadra.



Una operación conjunta de los servicios policiales franceses, la @guardiacivil y los @mossos ha permitido la detención de tres personas por su presunta vinculación con uno de los miembros de la célula #terrorista que atentó en #Barcelona y #Cambrils. pic.twitter.com/mYzAl2H9Wb — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 20 February 2018

As detenções foram efetuadas na sequência de uma carta rogatória emitida pelas autoridades de Espanha.Em janeiro, um juiz francês ordenou o início de uma investigação por tentativas de assassinato e terrorismo e relacionada com os ataques de 17 e 18 de agosto.Poucos dias após os ataques em Barcelona e Cambrils, soube-se que vários membros da célula terrorista teriam realizado, na semana anterior, uma rápida viagem a Paris, tendo passado a noite num hotel nos arredores da capital francesa.Desde então, os serviços secretos dos dois países têm colaborado para esclarecer o objetivo da viagem, que ainda permanece por esclarecer.“Os inspetores esperam que desta atuação e dos dados obtidos nos registos, se possam incorporar factos relevantes sobre a relação e possível ligação dos detidos com os terroristas que participaram nos atentados de agosto do ano passado”, lê-se no comunicado de imprensa do Ministério do Interior espanhol.A nota acrescenta que: “Esta colaboração com a Guadia Civil e os Mossos d’Esquadra está a ser fundamental para o correto esclarecimento dos possíveis vínculos que esta célula terrorista pode manter com o exterior”.