Detidos militares mexicanos de alta patente suspeitos no desaparecimento de 43 estudantes

A informação foi confirmada pelo secretário adjunto de segurança pública do México, Ricardo Mejia, que adiantou que foram também presos outros dois militares e se previa mais uma quarta detenção relativa a este caso. Segundo o Guardian , um general do exército mexicano foi preso por suspeita de responsabilidade no desaparecimento de 43 estudantes em 2014, quando comandava um batalhão no município de Iguala, Estado de Guerrero, onde ocorreu o incidente.





Embora Mejía não tenha identificado os detidos, sabe-se que o comandante da base de Iguala na altura era José Rodríguez Pérez. Apenas um ano após o desaparecimento dos estudantes – e depois de as famílias terem questionado o envolvimento de militares e exigido o acesso à base – Rodríguez foi promovido a general do batalhão.





Ao jornal britânico, uma fonte do Governo mexicano confirmou que Pérez foi preso e estava detido numa base militar.





De acordo com a mesma fonte, no mês passado, uma comissão do Governo divulgou um relatório que indiciava Rodríguez Pérez como responsável pelo desaparecimento de seis dos estudantes. O subsecretário do Interior, Alejandro Encinas Rodríguez, que liderou a comissão, informou na altura que, seis dos estudantes desaparecidos teriam sido mantidos vivos num depósito vários dias antes de serem entregues a Pérez, que ordenou a sua morte.





“Há também informações corroboradas com telefonemas de emergência, nos quais supostamente seis dos 43 estudantes desaparecidos foram detidos durante vários dias e [permaneceram] vivos no que chamam de antigo armazém e de lá foram entregues ao coronel”, disse Encinas ao Guardian. “Alegadamente, os seis estudantes estiveram vivos até quatro dias após os factos e foram mortos e desapareceram por ordem do coronel, supostamente o coronel José Rodríguez Pérez”.





Na altura, o relatório concluiu que estes desaparecimentos eram um “crime de Estado”, e que as autoridades estavam a monitorizar de perto os alunos da faculdade de professores de Ayotzinapa desde o momento em que deixaram o campus naquela noite. Uma das pessoas deaparecidas era um soldado que se infiltrou na escola, não tendo o exército seguido os protocolos habituais para tentar resgatá-lo.



Desde 2014, foram feitas várias investigações por parte do Governo e independentes para saber o que aconteceu aos jovens, mas a única narrativa conclusiva sobre o sucedido é que a polícia local pode tê-los tirado de um autocarro em Iguala para os entregar a um gangue de traficantes. O motivo do sequestro ainda não está claro e os corpos nunca foram encontrados por inteiro, só alguns fragmentos de ossos queimados de três dos alunos.







O papel de funcionários do exército no desaparecimento dos estudantes tem sido uma fonte de tensão entre as famílias e o Governo. Desde o início, houve interrogatórios para apurar o conhecimento dos militares sobre o incidente e o possível envolvimento.



Logo após o relatório da comissão, a Procuradoria-Geral anunciou 83 ordens de prisão, das quais 20 eram para militares.