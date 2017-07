Detidos nove ativistas pró-democracia em Hong Kong

Lusa 01 Jul, 2017, 08:08 | Mundo

Joshua Wong, líder pró-democracia e dos protestos de 2014, foi detido pela segunda vez esta semana, indicou a agência noticiosa espanhola Efe.

Na quarta-feira, Wong tinha sido detido, juntamente com 25 ativistas, durante uma concentração realizada na praça Bauhinia, no centro da cidade.

Esta manhã, cerca das 07:30 (23:30 em Lisboa), Wong voltou a ser detido, juntamente com quatro membros do partido que lidera, Demosisto, e cinco elementos da Liga dos Sociais-Democratas de Hong Kong, disseram fontes do Demosisto.

As detenções aconteceram quando os ativistas se preparavam para iniciar uma marcha até ao centro de convenções de Hong Kong, onde decorreram as comemorações do 20.º aniversário da transferência de soberania do Reino Unido para a China, com a presença do Presidente chinês, Xi Jinping.

Ao local onde se concentraram os militantes pró-democracia chegaram centenas de manifestantes pró-China, com bandeiras do país, que rodearam os ativistas.

De acordo com testemunhas, um manifestante pró-China destruiu um dos cartazes do grupo pró-democracia, o que deu início aos confrontos.

Depois de alguns minutos, a polícia efetuou as detenções de pelo menos nove ativistas pró-democracia que foram conduzidos para os veículos policiais. Wong foi algemado, acrescentou a EfE. Não há indicação de detenções entre os ativistas pró-China.

Parte dos ativistas agora detidos pelas forças de segurança tinham sido libertados na sexta-feira de madrugada, depois de uma primeira detenção, na quarta-feira, na sequência de um protesto contra a chegada de Xi Jinping a Hong Kong.

Na sexta-feira, em conferência de imprensa conjunta, os ativistas denunciaram serem alvo de perseguição das autoridades de Hong Kong e abuso das forças policiais ao atrasar a libertação para evitar a realização de novos protestos durante a visita de Xi Jinping.

O Presidente chinês chegou na quinta-feira a Hong Kong para as cerimónias do 20.º aniversário da transferência de soberania do Reino Unido para a China - 01 de julho de 1997 - e para investir a nova chefe do Executivo da Região Administrativa especial chinesa.