Detidos quatro suspeitos de preparar ataque terrorista em França

A Procuradoria Geral da República confirmou a prisão preventiva de quatro indivíduos, um deles menor, suspeitos de associação de malfeitores com vista à preparação de um atentado terrorista. A operação ocorreu na sequência de uma investigação preliminar que já decorria desde fevereiro pela Direção Geral de Segurança (DGSI, serviços de segurança franceses).



Os suspeitos procuravam comprar armas para o alegado atentado, quando foram detidos pelas autoridades, no dia 26 de abril. O menor que foi detido já estava a ser vigiado por radicalização, após ter sido detido em 2017 por tentar ir para a Síria, com vista a juntar-se ao autoproclamado Estado Islâmico.





O jovem, na altura com 15 anos, foi condenado por terrorismo a três anos de prisão e, atualmente, estava num centro educativo do Estado que ajuda nos processos de reintegração na sociedade.



Os restantes elementos já tinham cadastro por crimes de direito comum, roubo, tráfico e posse de droga.



“Há quatro pessoas sob custódia por um projeto de ataque terrorista extremamente violento. Tivemos provas suficientes para nos levar a acreditar que um grande ataque estava a ser planeado", disse o ministro do Interior, Christophe Castaner.



As forças de segurança francesas têm sido, desde 2012, um dos alvos mais recorrentes dos ataques terroristas do Estado Islâmico. França tem vivido sob ameaça constante, desde os atentados de 2015.



Já no passado mês de março, um homem foi detido por suspeita de preparar um atentado contra um polícia.