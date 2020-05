Detidos sindicalistas turcos que desafiaram proibição de sair à rua

Cerca de 15 pessoas, entre os quais o dirigente da poderosa confederação sindical DISK, Arzu Cerkezoglu, foram presas pela polícia, segundo um fotógrafo da AFP.

Os detidos faziam parte de um grupo de cerca de 50 manifestantes, incluindo parlamentares da oposição, que marchavam em direção à icónica Praça Taksim para comemorar o 1.º de Maio.

Devido à pandemia do novo coronavírus, os manifestantes desfilavam com uma máscara no rosto, mas sem respeitar as regras do distanciamento social.

As autoridades turcas tomaram uma medida de confinamento total de três dias, a partir de hoje, nas 30 províncias mais populosas da Turquia, incluindo Istambul, com o objetivo de limitar o risco de propagação da covid-19.

A Turquia registou mais de 120.000 casos e 3.100 mortes relacionadas com a pandemia.