Detidos suspeitos de envolvimento na explosão em Lyon

Colis piégé à #Lyon : un suspect vient d’être interpellé.

Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris.

Leur action conjointe est déterminante. — Christophe Castaner (@CCastaner) 27 de maio de 2019

A primeira detenção foi anunciada pelo ministro francês do Interior, Christophe Castaner, no Twitter.Este caso está a ser investigado como terrorismo dadas as circunstâncias do ataque, cometido em pleno dia. Não foi, no entanto, até este momento, reivindicado.