Detidos três iraquianos que planeavam ataque na Alemanha

30 Jan, 2019

"A investigação mostra que os suspeitos ainda não tinham selecionado um alvo específico para o ataque", avançou à Reuters o gabinete do procurador federal alemão.







Os suspeitos foram detidos no estado de Schleswig-Holstein, no norte do país.





Um dos iraquianos agora detido chegou a fazer o download de instruções sobre como construir uma bomba. E encomendou um detonador a partir de um contacto no Reino Unido. As autoridades britânicas, depois de alertadas, impediram a entrega.





Ainda de acordo com o gabinete do procurador federal alemão, os iraquianos pretendiam construir a bomba utilizando pólvora de fogo de artifício.





Terão também ponderado a utilização de um veículo automóvel no ataque, pelo que um deles começou a ter aulas de condução no início do ano.