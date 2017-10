Detidos vereador e mais 13 suspeitos pela morte de autarca de Nampula, em Moçambique

Lusa10 Out, 2017, 16:27 | Mundo

Amurane foi eleito pelo Movimento Democratico de Moçambique (MDM), a edil de Nampula, a maior cidade importante do norte, e foi morto com três tiros a 04 de outubro nas imediações da sua residência em Cotocuane, a meio a um conflito com o partido líderado por Daviz Simango.

Inicialmente a Polícia deteve duas pessoas como declarantes, o vereador para área de mercados e feira, Saide Ali, e o empresário do setor de construção civil, Zainar Abdul Satar, que estavam com o finado durante o ataque, horas depois do assassinato, avançam hoje os jornais locais.

"O vereador foi chamado como testemunha, e agora ele e Zunair estão a ser acusados como cúmplices da morte do amigo dele, o presidente Amurane" disse á Lusa sob anonimato um parente de Saide Ali, incoformado com a situação.

Dois dias depois do crime, a 06 de outubro, a Polícia fez outra detenção, do membro senior do MDM, cuja identidade não foi divulgada, apurou a Lusa duma testemunha.

No dia seguinte, enquanto decorriam as cerimonias funebres de Amurane, a Polícia fez outras 11 detenções, todas por suspeitas na morte de Amurane, segundo escreve a edição de hoje do Wampulafax, o mais antigo diário local.

O delegado do MDM, na cidade de Nampula, Luciano Tarieque, citado hoje pela imprensa local não confirmou e nem desmentiu a detenção dos membros da terceira força politica moçambicana.

Em declarações hoje á Lusa, Zacarias Nacute, porta-voz da Polícia em Nampula, disse que uma equipe de investigadores da Procuradoria Provincial e do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) estão a trabalhar no terreno para esclarecer o crime.

"A Polícia ira dar subsidios assim que tiver as informações (sobre o curso das investigações da morte de Amurane)" disse Zacarias Nacute, salientando que a Polícia e a Procuradoria "não têm dominio sobre as informações de detenções em Nampula".

O Conselho Municipal de Nampula declinou qualquer comentário sobre as detenções em curso, envolto a morte do autarca.