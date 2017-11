Devia tê-los deixado na prisão, diz Trump quanto aos jogadores da UCLA

RTP20 Nov, 2017, 16:15 | Mundo

O Presidente dos Estados Unidos da América, que afirma ter salvo os três jogadores universitários de basquetebol de anos na prisão na China, publicou em resposta ao desprezo do pai de um dos jovens quanto à sua ação, que os devia ter deixado presos.



"Agora que os três jogadores de basquete estão fora da China e salvos de anos na prisão, LaVar Ball, o pai de LiAngelo, não aceita o que fiz pelo seu filho e diz que roubar em lojas não é grande coisa. Eu devia tê-los deixado na prisão!", lê-se na publicação de Trump no Twitter.





Now that the three basketball players are out of China and saved from years in jail, LaVar Ball, the father of LiAngelo, is unaccepting of what I did for his son and that shoplifting is no big deal. I should have left them in jail! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de novembro de 2017

"Tentam fazer uma grande coisa de nada"

LiAngelo Ball, Cody Riley e Jalen Hill, os três jogadores de basquetebol da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA, na sigla em inglês), foram detidos a 7 de novembro em Hangzhou, no leste da China, por suspeita de roubo a uma loja durante a visita à cidade chinesa.A equipa de basquetebol da UCLA estava na China para competir frente ao Georgia Tech em Xangai, partindo de volta aos EUA nesse sábado. Os três jogadores universitários não regressaram com a equipa, tendo sido presos na terça-feira seguinte.O Presidente norte-americano esteve em Pequim, numa visita de Estado, de 8 a 10 de novembro e, segundo declarações do próprio, terá abordado o assunto com o Presidente da China, Xi Jinping, de forma a pedir a libertação dos jogadores americanos.Na quarta-feira, após o regresso aos Estados Unidos dos três jovens acusados de roubo, Trump emitiu um apelo ao agradecimento dos jogadores pela sua intervenção no caso, acrescentando que a resposta de Xi Jinping ao seu pedido foi “sensacional”.Após alguns dias de Trump ter declarado ter intercedido junto de Xi Jinping pela libertação dos jogadores americanos, LaVar Ball minimizou o envolvimento do Presidente americano e o próprio ato do filho, LiAngelo Ball, ao roubar durante a estadia na China da equipa universitária a que pertencia."Enquanto meu menino estiver aqui, estou bem", disse LaVar à ESPN. "Estou feliz com a forma como as coisas foram tratadas", acrescentou. LaVar, relativamente ao comportamento do filho, minimizou o problema dizendo sendo de Los Angeles já viu coisas mais graves acontecerem e que na China "tentam fazer uma grande coisa do nada, às vezes".Questionado sobre a libertação do seu filho e dos dois colegas de equipa com a ajuda de Donald Trump, Ball disse à ESPN na passada sexta-feira que "muitas pessoas gostam de dizer muitas coisas que acham que aconteceram por lá" e “toda a gente quer fazer parecer que ele me ajudou”.Durante o dia de ontem, Trump respondeu ao desprezo de LaVar Ball. Numa segunda publicação no Twitter, o Presidente norte-americano referiu que a prisão por roubo na China pode dar uma pena entre cinco a dez anos de prisão, “mas não para o pai de LaVar”, acrescentando ainda que era “muito ingrato”.Os três atletas norte-americanos foram libertados na terça-feira, regressando de imediato aos Estados Unidos. Embora tenham pedido desculpa e agradecido publicamente a ajuda de Donald Trump, os jogadores foram suspensos por tempo indeterminado da equipa de basquetebol da UCLA.