Dez corpos encontrados em quatro pontos de Acapulco, México

Lusa 16 Ago, 2017, 07:33 | Mundo

O porta-voz da Segurança do Governo do estado de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, disse que no total foram encontradas quatro valas com cinco corpos, quatro homens e uma mulher, que estavam em estado de decomposição e com as mãos atadas.

As escavações foram realizadas pela Procuradoria-geral do estado, pela polícia federal e pela polícia estatal. Os corpos foram transferidos para o Serviço Médico Forense.

Por outro lado, na madrugada de terça-feira foram encontrados três corpos desmembrados dentro de um automóvel na localidade de La Sabana, na zona de Acapulco.

Nos bancos traseiros do automóvel havia um balde com três cabeças humanas, o resto dos corpos foi encontrado em sacos pretos.

Noutro caso registado no mesmo dia, um homem foi encontrado morto por tiros na rua Regidor Almazán.

O cadáver de outro homem, com vários golpes, foi encontrado num depósito de lixo junto à estrada Libramiento Paso Texca, à entrada da comunidade de El Pelillo, segundo a procuradoria de Guerrero.