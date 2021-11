Dez migrantes morrem sufocados em barco sobrelotado ao largo da Líbia

, revela o jornal britânico The Guardian Numa operação difícil, a menos de 30 milhas náuticas da costa da Líbia, a equipa de resgate da MSF a bordo do navio Geo Barents fretado para a busca e salvamento de migrantes no Mediterrâneo chegou à embarcação de madeira que transportava mais de 100 requerentes de asilo que tentavam chegar à Europa.Os 99 sobreviventes, todos com sinais dee trauma, foram transportados para o Geo Barents. A equipa de resgate encontrou os 10 cadáveres no fundo do barco de madeira.”, afirmou Fulvia Conte, uma das responsáveis da MSF pelas buscas de resgate do Geo Barents.Para Fulvia Conte, “”.Abdoulaye, um dos últimos sobreviventes a deixar o barco de madeira, não teve tempo para entender o que tinha acontecido aos seus companheiros de viagem antes das equipas de resgate da MSF o ajudassem a entrar no bote salva-vidas.. “Eles são meus irmãos. Viemos do mesmo lugar, passamos pela Líbia juntos. Eu preciso de dizer às suas famílias que estão mortos. Por favor, deixem-me vê-los”.Alguns dos sobreviventes tiveram de identificar o corpo de um irmão ou amigo que tinha morrido sufocado algumas horas antes.

Mortes podiam ser evitadas

A estrutura Alarm Phone, que faz parte da equipa de voluntários que resgata migrantes no Mediterrâneo, acusou as autoridades europeias de ignorarem os pedidos de socorro. “”.“Estamos mais uma vez a testemunhar a falta de vontade da Europa em fornecer as buscas e os resgates tão necessários no Mediterrâneo central”, afirmou Caroline Willemen, a coordenadora do projeto da associação Médicos Sem Fronteiras no Geo Barents.Os resgatados eram da Guiné, Nigéria, Costa do Marfim, Somália e Síria. Entre eles estão várias crianças, a mais nova com apenas 10 meses de idade.Com a atenção das autoridades europeias centradas na crise humanitária na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, o Geo Barents, com cerca de 200 requerentes de asilo e 10 cadáveres a bordo, necessita de encontrar urgentemente um lugar seguro para atracar e desembarcar.“Tornou-se a rota de migração mais mortal e é vergonhoso”, sublinhou Caroline Willemen.