Dez mortos confirmados por causa do furacão Harvey

Além das vítimas mortais, no último balanço feito pelas autoridades norte-americanas, estima-se que 30 mil pessoas tenham de procurar abrigo devido às cheias que assolam algumas cidades do estado do Texas.



Só em Houston, há já oito mil pessoas em abrigos.





Na última madrugada as autoridades do Texas emitiram um alerta de fuga química e pediram aos cidadãos para que desliguem o ar condicionado.Espera-se que o presidente Donald Trump visite esta terça-feira o Estado do Texas para avaliar os estragos causados até ao momento.Trump já admitiu que a recuperação vai ser longa e difícil mas que o foco está agora no apoio à população.Nesta altura, as imagens que chegam de Houston mostram muitas estradas submersas e barcos a prestar auxílio à população.O nível da água continua a subir e as previsões indicam que, pelo menos até quarta-feira, as chuvas fortes vão continuar.