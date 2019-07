Dez mortos e 41 feridos em triplo atentado no Afeganistão

RTP25 Jul, 2019, 18:26 / atualizado em 25 Jul, 2019, 18:28 | Mundo

O primeiro ataque ocorreu pelas 8h10 locais (4h40 em Lisboa) quando um homem se fez explodir contra um autocarro que transportava funcionários do Ministério das Minas e do Petróleo. O autoproclamado Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por dois dos ataques.





"Há mulheres e crianças entre as vítimas", afirmou Nasrat Rahimi, porta-voz do Ministério do Interior.



A segunda explosão aconteceu do outro lado da estrada, depois de um outro homem detonar uma bomba artesanal.



Um carro-bomba deu origem ao terceiro e último atentado, num outro bairro da capital, a cerca de três quilómetros do local onde ocorreram as outras explosões.



Desta vez, a responsabilidade foi assumida pelos taliban.



O porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi, avançou com um balanço de 11 civis mortos, dos quais cinco mulheres e uma criança, e 45 feridos. Por sua vez, o porta-voz do Ministério da Saúde, Wahidullah Mayar, deu conta de dez mortos e 41 feridos.



Os ataques ocorreram a três dias do início oficial da campanha eleitoral.



Em comunicado, o porta-voz da polícia de Cabul, Firdaws Faramarz, revelou que o objetivo destes atentados seria atingir as forças que atuam no país.



A violência no Afeganistão tem vindo a intensificar-se ao longo das últimas semanas. A tentativa de estabelecer um acordo de paz entre as autoridades afegãs, as forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos e a guerrilha taliban - depois de quase 18 anos de guerra - parece cada vez mais condenada ao fracasso.



A Administração norte-americana está a negociar uma possível saída das forças estrangeiras do país em troca de garantias de segurança por parte dos taliban. O Pentágono quer evitar que o Afeganistão se torne um refúgio para organizações terroristas.