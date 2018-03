Dez mortos e dois feridos em queda de avião em zona residencial nas Filipinas

Lusa17 Mar, 2018, 11:30 | Mundo

As vítimas mortais são cinco passageiros do avião Piper PA-23 Apache, e cinco cidadãos filipinos, membros da mesma família, que se encontravam a tomar uma refeição em casa no momento do acidente, segundo as autoridades.

Os dois feridos são uma mulher e o seu neto, vizinhos das vítimas mortais, que foram transportados para o hospital para receberem tratamento para queimaduras ligeiras.

O aparelho embateu numa árvore depois de descolar do aeroporto de Plaridel e depois num poste elétrico antes de se despenhar sobre a casa, de acordo com o superintendente Julio Lizardo da polícia de Plaridel.

A Autoridade de Aviação Civil das Filipinas abriu uma investigação ao acidente do aparelho da companhia aérea Lite Air Express, que recebeu ordem para manter temporariamente todos os seus aviões em terra.