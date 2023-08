Dez mortos em queda de avião ligeiro em autoestrada da Malásia

De acordo com o chefe da polícia de Selangor, Hussein Omar Khan, os seis passageiros e dois membros da tripulação do avião fretado perderam a vida neste desastre aéreo. As vítimas em terra eram os condutores de uma mota e de um automóvel, precisou o mesmo responsável, citado pela Associated Press.

A queda do avião deu-se nas proximidades do bairro residencial de Elmina, nos arredores de Shah Alam, a capital do Estado de Selangor.

O ministro malaio dos Transportes, Anthony Loke, adiantou que o avião descolou da ilha turística de Langkawi, no norte da Malásia, e deveria ter aterrado no aeroporto de Subang, a oeste de Kuala Lumpur. Todavia, pouco antes da aterragem, desviou-se da rota de voo e despenhou-se sobre a autoestrada no distrito de Shah Alam.

"Não houve qualquer pedido de socorro pela aeronave", indicou, por sua vez, o chefe da autoridade malaia da aviação civil, Norazman Mahmud, em nota citada pela agência France Presse.Foi ordenada uma investigação com vista a apurar as circunstâncias do desastre aéreo. O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, exprimiu entretanto condolências e elogiou o trabalho dos socorristas, noticia o jornal New Straits Times.

Um dos passageiros do avião era o deputado Johari Harun, do Parlamento do Estado de Pahang, no centro da Malásia.





A plane crashed onto a highway in west Malaysia on August 17, 2023, killing 10 people. pic.twitter.com/FBKzhbhdvn — South China Morning Post (@SCMPNews) August 17, 2023

A agência noticiosa malaia Bernama cita testemunhas que reportaram a explosão do avião no momento do impacto. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram chamas e fumo negro no local do desastre.





"Ouvi uma forte explosão e, assim que cheguei ao local, vi uma pessoa em chamas no chão. Vi uma mota e um avião a arder", descreveu uma das testemunhas.