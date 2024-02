Dez mortos. EUA retaliam contra morte de três dos seus soldados na Jordânia

Joshua Roberts - Reuters

Foram bombardeados alvos na Síria e no Iraque.



Morreram 10 combatentes pró-iranianos e 18 ficaram feridos.



Mais de 125 mísseis foram lançados contra instalações do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e contra outros grupos aliados.



Foram atacados centros de comando e de operações, centros de espionagem, paióis e armazéns.



Esta resposta da Casa Branca ocorreu depois do Presidente dos Estados Unidos ter participado na cerimónia de chegada a solo americano dos corpos três militares mortos na Jordânia.



Joe Biden promete continuar com ataques contra os grupos armados pró-Irão.